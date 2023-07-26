الأسير خليل براقعة يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري- دخل الأسير خليل براقعة (44 عاما) من بيت لحم، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2002.



وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن الأسير براقعة اُعتقل في تموز عام 2002، وحوّلته سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وجرى خلالها نقله بشكل مفاجئ إلى التحقيق الذي استمر معه لأربعة أشهر متتالية في "عسقلان، والمسكوبية، وبيتح تكفا".



وأضاف، أن الأسير براقعة تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي، لافتاً إلى أن عائلته لم تتمكن من التعرف عليه عند مشاهدته لأول مرة بعد التحقيق في حينه، ورغم عدة التماسات قُدمت للمحكمة العليا للاحتلال، بوقف التحقيق والتعذيب بحقه، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت ذلك، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد مدى الحياة.

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