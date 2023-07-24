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الإثنين، 24-07-2023 03:39 م

الأسير عصام الفروخ يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

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الوكيل الإخباري- يدخل الأسير عصام الفروخ (53 عاماً) من رام الله، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ اعتقاله عام 2003.

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والأسير فروخ اعتُقل سابقا، وهو في عمر الـ16 عاماً، وبعد 5 سنوات نال حريته، إلى أن اعتُقل عام 2002 بعد مطاردة استمرت لمدة عامين، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد مدى الحياة.


ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير عصام متزوج، وهو أب لابنة (يافا)، حين اعتُقل والدها كان عمرها أشهرا.


يذكر أنه كان مدير فرع نادي الأسير في محافظة رام الله، وهو يقبع اليوم في سجن "نفحة"، وقد حصل على شهادة البكالوريوس تخصص العلوم السياسية وهو في الأسر، وفقد والده وحرمه الاحتلال من وداعه.

 

وفا


 




 

 


 

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