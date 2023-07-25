الثلاثاء 25-07-2023
الوكيل الاخباري

"الأردنية" تعلن عن 117 شاغرا لإيفاد متفوقي حملة البكالوريوس

بني مصطفى: توفير النقل للعاملات في الزراعة من أولويات استراتيجية تمكين المرأة

مصدر: اجتماع مغلق للجنة القانونية النيابية لإقرار مشروع"الجرائم الإلكترونية"

اسماعيل ابو طالب يرزق بنجمته الاولى "زين "

الطيران الروسي يواصل حماية المدن التركية من حرائق الغابات

حوارية في إربد حول التكيف مع التغير المناخي

توفر 100 فرصة عمل للشباب في الأردن - رابط

الامن العام : 5 اصابات في مشاجرة بالشونة الجنوبية

الأمن للمواطنين: شاركونا في التصدي لهذا القاتل - فيديو

الجزائر.. إخماد 80 بالمئة من حرائق الغابات

الثلاثاء، 25-07-2023 04:32 م

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداريّ للمعتقل الصحفيّ نضال أبو عكر

YYT4D


الوكيل الإخباري- قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ مخابرات الاحتلال أصدرت أمر اعتقالٍ إداريا جديدا بحقّ المعتقل الصحفيّ نضال أبو عكر (55 عامًا) من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، ولمدة ستة شهور.

وأضاف نادي الأسير، أنّ الاحتلال أعاد اعتقال أبو عكر في الأول من آب/ أغسطس 2022، وذلك بعد قرابة الشهرين ونصف من الإفراج عنه، بعد أن أمضى 23 شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ حالة المعتقل نضال أبو عكر تُشكّل اليوم من أبرز الحالات التي يواصل الاحتلال استهدافها عبر جريمة الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، حيث وصل مجموع سنوات اعتقاله أكثر من 18 عامًا، منها أكثر من 13 عامًا، رهن الاعتقال الإداريّ.

وأضاف النادي، أنّ أبو عكر بدأ مواجهة الاعتقال في سن مبكر، وعلى مدار سنوات اعتقاله، خاض عدة إضرابات عن الطعام كان آخرها العام المنصرم، حيث كان من ضمن 30 معتقًلا إداريًا خاضوا الإضراب عن الطعام كصرخة ضد الجريمة المستمرة بحقّهم.

الصحفي أبو عكر متزوج وله 3 أولاد، ويحمل درجة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة بيت لحم، وكان يعمل صحفيًا ومعدّا ومقدم برامج إذاعية، وقد تعرض على مدار السّنوات الماضية للملاحقة، والتضييق إلى جانب الاعتقالات، إضافة إلى عمليات التّنكيل التي طالت عائلته، وكان آخرها مطلع العام الجاريّ.

اضافة اعلان

 

وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
VSLCj

‫ طولكرم: وقفة مساندة للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال

thumb

الاحتلال يعتقل ناشطا مقدسيا

02080835686515270000432001311702

إصابات بالاختناق خلال مواجهات في رام الله

2019_03_22_06_06_01

إصابات بالاختناق في نابلس والاحتلال يستولي على تسجيلات كاميرات

1690276464711

الاحتلال الإسرائيلي يجبر مقدسيا على هدم منزله

9

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

أخبار متعلقة
asraa-azel-38

الأسير عصام الفروخ يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

PdDLE

الأسيران المقدسيان باسم جابر وإياد المهلوس يدخلان عامهما الـ21 في سجون الاحتلال

10168201173332355716637834246271

الأسير أحمد أبو جابر يدخل عامه الـ38 في سجون الاحتلال

image_processing20230706-207812-hs2wc9

الأسير الفلسطيني بشير الخطيب يعانق الحرية بعد 35 عاما

nykXs

الأسير مروان معدي من جفنا يدخل عامه الـ12 في الأسر

1656914643_1_1656914643_gKzVERlndE

الأسير أيهم كممجي من كفردان يدخل عامه الـ18 في سجون الإحتلال