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الأربعاء، 26-07-2023 04:24 م

المعتقل حلبية يواصل إضرابه عن الطعام منذ تسعة أيام رفضًا لاعتقاله الإداري

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الوكيل الإخباري- أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن المعتقل إسماعيل إبراهيم حلبية (34 عامًا)، من بلدة أبو ديس في محافظة القدس، يواصل إضرابه عن الطعام منذ تسعة أيام رفضًا لاعتقاله الإداري، حيث يقبع في زنازين سجن (عوفر).

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وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن حلبية معتقل منذ تموز 2022، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال خمس مرات على الأقل، وأمضى نحو ثماني سنوات في سجون الاحتلال، جلّها رهن الاعتقال الإداري.


ومؤخرًا، أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداري جديد بحقه لمدة أربعة أشهر، رغم حصوله على قرار (جوهري) يقضي بعدم تجديد اعتقاله الإداري، إلا أن الاحتلال ادعى أن هناك مواد سرية جديدة بحقه، وعليه، فقد قرر المعتقل حلبية الشروع بإضراب عن الطعام.

 

وفا


 




 

 


 

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