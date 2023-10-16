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الإثنين، 16-10-2023 05:00 م

المعتقل الإداري كايد الفسفوس يعلق إضرابه عن الطعام

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الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، أنّ المعتقل الإداري كايد الفسفوس، قرر تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر لـ(75) يومًا ضد اعتقاله الإداريّ.

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وفق بيان صادر عنهما، اليوم الاثنين، فإن تعليق الإضراب جاء بعد نداء ورسالة وجهتها عائلته له، وكذلك المؤسسات المختصة عبر محامي هيئة الأسرى، الذي تمكّن من زيارته اليوم في "سجن الرملة"، بعد مرور (12) يومًا على مطالبات المؤسسات المختصة بالسماح بزيارته.


وجاء نداء عائلته والمؤسسات، من الخشية الكبيرة على إقدام الاحتلال من الاستفراد به واغتياله، وذلك في ظل العدوان الشامل الذي يشّنه الاحتلال على أبناء شعبنا، ورفاقه الأسرى في كافة السّجون الذين يواجهون الإجراءات الانتقامية الجماعية التي فرضت عليهم منذ السابع من الشهر الجاري.

 

وفا


 




 

 


 

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