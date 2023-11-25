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السبت، 25-11-2023 02:03 م

المفوضية الأوروبية: الشعب الفلسطيني يحتاج ضمانات بعدم حدوث تهجير قسري

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الوكيل الإخباري - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الشعب الفلسطيني وجيرانه العرب يحتاجون إلى ضمانات بعدم حدوث تهجير قسري، ومنظور صالح للحياة عبر دولة فلسطين مستقلة تضم غزة والضفة الغربية وتحكمها إدارة فلسطينية متجددة.

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وأكدت دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في كندا، الليلة الماضية، ضرورة إحلال السلام في الشرق الأوسط من خلال حل الدولتين الذي يتطلب وضع حد لعنف المتطرفين في المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة.


ورحبت على هامش "قمة الاتحاد الأوروبي وكندا"، ببدء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تنص على تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

 




 

 


 

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