المقاومة تبث مشاهد لقصفها قوات الاحتلال بخان يونس

الوكيل الاخباري - بثت المقاومة الفلسطينية مشاهد لعملية مشتركة نفذتها سرايا القدس وكتائب القسام استهدفت تجمعا لآليات الاحتلال وجنوده بقذائف الهاون وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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وفي وقتٍ سابق قالت كتائب القسام إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود الاحتلال بمدينة خان يونس وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

