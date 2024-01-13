المقاومة تعلن عن عمليات عسكرية في غزة

الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت، استهداف 8 آليات عسكرية وطائرة مروحية وقوة إسرائيلية والإجهاز على جنديين من جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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وقالت الكتائب، في بيانات متفرقة على تلغرام، إنها استهدفت 4 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا" وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" محلية الصنع شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة



وأضافت أنها استهدفت جرافة عسكرية ودبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا بعبوات "شواظ" شرق المدينة، مبينة أن مقاتليها تمكنوا من استهداف طائرة مروحية شرق المدينة بصاروخ أرض-جو.

وأعلنت الكتائب أنها دكت تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.