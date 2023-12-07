المقاومة تعلن عن عمليات كبيرة جنوب غزة : استهدفنا 23 جندياً صهيونيا

الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام انها استهدفت قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جندياً بـ 3 عبوات مضادة للأفراد "رعدية" واوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح في محور شرق مدينة خانيونس التي تقع في جنوب قطاع غزة .

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كما واكدت انها اشتبكت مع قوة راجلة من 6 جنود صهاينة واوقعتهم بين قتيل وجريح واستولت على "روبوت" كان بحوزتهم في محور شرق مدينة خانيونس .

واضافت ان مجاهدوها تمكنوا من قنص جنديين صهيونيين ببندقية "الغول" القسامية شمال شرق مدينة خانيونس .

هذا واستهدفت دبابتين صهيونيتين في محور شرق مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105" ودكت تحشدات قوات العدو المتوغلة في محوري شمال وشرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون .

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