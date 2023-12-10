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الأحد، 10-12-2023 11:51 ص

الهلال الأحمر الفلسطيني يجلي 11 مصابًا من المستشفى المعمداني إلى الجنوب

ط


الوكيل الاخباري - أجلى الهلال الأحمر الفلسطيني يوم أمس السبت، 11 جريحاً من ذوي الإصابات الحرجة جداً من المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة إلى مستشفيات جنوبي القطاع، بتنسيق مع الأمم المتحدة.

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وقال الهلال في بيان له أن الحالات التي تم إجلاؤها تنوعت بين حالات بتر وإصابات في الرأس.


وأوضح أن القافلة التي انطلقت مكونة من 6 مركبات إسعاف تابعة للجمعية برفقة مركبات الأمم المتحدة من خانيونس، بعد أن انتظرت قرابة 4 ساعات للحصول على الضوء الأخضر الأول للتحرك باتجاه الحاجز العسكري الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها.


وأضاف الهلال "انتظرت القافلة ساعة كاملة للحصول على ضوء أخضر ثانٍ لعبور الحاجز، وخضعت بعدها لعملية تفتيش دقيق دامت لحوالي ساعتين وتم خلالها احتجاز مسعفين اثنين أطلق سراحهما فور السماح بمرور القافلة، وما إن خرجت القافلة من الحاجز وعند وصولها  قرب دوار الكويت، أطلق جنود الإحتلال النار على إحدى مركبات الإسعاف، حيث أصيب الزجاج الجانبي للمركبة واستقرت الرصاصة في هيكلها".


وأشار عند عودة القافلة من المستشفى المعمداني تم إعاقة طريق القافلة عند وصولها الحاجز، وإعادة احتجاز المسعف رامي القطاوي مرة أخرى.


 




 

 


 

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