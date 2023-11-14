الأونروا: ستكون هناك مجاعة بغزة ولا يوجد مياه صالحة للشرب

الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم "الأونروا "عدنان أبو حسنة إن واشنطن والاتحاد الأوروبي يطالبان بدخول الوقود الى غزة، لكن رد الاحتلال الإسرائيلي سلبي.

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وأضاف أبو حسنة، أن الأمم المتحدة يجب أن تتمتع بالحصانة لكن أكثر من 60 منشأة تابعة للأونروا أصيبت، مضيفاً أنه ستكون هناك مجاعة في غزة، ولا يوجد مياه صالحة للشرب، وأسعار الغذاء غير معقولة.



وقال:" استشهد 101 من موظفينا ولم يسبق في تاريخ الأمم المتحدة أن استشهد هذا العدد في خلال شهر.



وأوضح أنه لا أحد يعرف ما سيحدث إذا انهارت الأونروا مع وجود مئات الآلاف في مراكز الإيواء التابعة لها.