اولمرت: نتنياهو كان في حالة من الانهيار العصبي

الوكيل الإخباري - قال رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت، إن رئيس بنيامين نتنياهو دُمر نفسيا بسبب فشله الفادح في مجال الأمن القومي.



وفي مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، قال أولمرت إن نتنياهو كان في حالة من "الانهيار العصبي، حيث سعى إلى تجنب الإطاحة به من منصبه لفشله في حماية الأمن القومي بعد 7 تشرين الأول الماضي.



وحذر قائلا: "الأولوية يجب أن تكون للتفاوض على نهاية اللعبة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك العودة إلى المحادثات حول تشكيل دولة فلسطينية، بدلا من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء نحو الإشراف العسكري الكامل على غزة".

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وأضاف واصفا نتنياهو: "طوال حياته اعتبر نفسه زورا سيد الأمن، إنه سيد الهراء".



وحذر أولمرت من أن صبر حلفاء - الكيان الاسرائيلي - الغربيين بدأ ينفد بسبب فشل نتنياهو ووزرائه في رسم خطة واقعية لحكم غزة.

