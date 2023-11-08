الأربعاء 08-11-2023
الوكيل الاخباري

من جديد .. صواريخ "القسام" تقصف تحشدات للعدو

الملك يؤكد ضرورة تكثيف العمل مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 81 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة

مدفعية الاحتلال تقصف محيط بلدة يارون جنوب لبنان

فريدمان: إدارة بايدن أعطت إسرائيل "شيكا مفتوحا" لغزة

بعد أن دمرتها المقاومة..الاحتلال يكشف تحقيقات مقتل 11 جنديا في غزة

الصحة الفلسطينية: استشهاد 192 شخص من الطواقم الطبية بغزة لغاية الان

بصاروخ من طراز "كونكورس".. القسام تقصف جنود إسرائيليين

"بقذائف هاون من العيار الثقيل".. كتائب القسام تقصف تجمع آليات إسرائيلية

اولمرت: نتنياهو كان في حالة من الانهيار العصبي

عاجل

من جديد .. صواريخ "القسام" تقصف تحشدات للعدو

الأربعاء، 08-11-2023 02:30 م

اولمرت: نتنياهو كان في حالة من الانهيار العصبي

222525


الوكيل الإخباري - قال رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت، إن رئيس بنيامين نتنياهو دُمر نفسيا بسبب فشله الفادح في مجال الأمن القومي.

وفي مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، قال أولمرت إن نتنياهو كان في حالة من "الانهيار العصبي، حيث سعى إلى تجنب الإطاحة به من منصبه لفشله في حماية الأمن القومي بعد 7 تشرين الأول الماضي.

وحذر قائلا: "الأولوية يجب أن تكون للتفاوض على نهاية اللعبة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك العودة إلى المحادثات حول تشكيل دولة فلسطينية، بدلا من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء نحو الإشراف العسكري الكامل على غزة".

اضافة اعلان


وأضاف واصفا نتنياهو: "طوال حياته اعتبر نفسه زورا سيد الأمن، إنه سيد الهراء".


وحذر أولمرت من أن صبر حلفاء - الكيان الاسرائيلي - الغربيين بدأ ينفد بسبب فشل نتنياهو ووزرائه في رسم خطة واقعية لحكم غزة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
دبابة

من جديد .. صواريخ "القسام" تقصف تحشدات للعدو

ز

الصليب الأحمر: قافلة إلى غزة تعرضت لإطلاق نار

888

الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 81 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة

ن

مدفعية الاحتلال تقصف محيط بلدة يارون جنوب لبنان

1

فيديو- سرايا القدس تشارك مشاهد من استهدافها لآلية صهيونية

000

فريدمان: إدارة بايدن أعطت إسرائيل "شيكا مفتوحا" لغزة

أخبار متعلقة
654a83a701971

الولايات المتحدة تعارض الاحتلال طويل الأمد لقطاع غزة

1698844323370

تقرير: وزراء الليكود غائبون عن حدث الحرب على غزة خوفاً

371029_3_1698693331

استطلاع رأي: نتنياهو بدأ يفقد تدريجياً الدعم العالمي

17381967_0-0-862-486

"نتنياهو خطر ".. خلافات بكيان الاحتلال حول غزة وأزمة داخلية جديدة

1698050389750

يديعوت أحرونوت: وزراء إسرائيليون يهددون بالاستقالة

525

دول بدأت بإجلاء رعاياها من فلسطين المحتلة - أسماء