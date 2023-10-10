الثلاثاء 10-10-2023
الوكيل الاخباري

العدوان على غزة يُكبد الاحتلال خسائر باهظة يومياً

توجيهات عاجلة من جلالة الملك عبد الله الثاني

العقبة: حملة لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية

الصحة الإسرائيلية: 535 شخصا يعالجون حاليا بالمستشفيات

صحة غزة : الاحتلال استهدف 4 مركبات إسعاف في القطاع

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

خادم الحرمين والامير محمد بن سلمان يعزيان جلالة الملك

الصحة العالمية تدعو لفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة

12 مسجدا دمرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الاحتلال يعلن مقتل 124 من جنوده

عاجل

القسام تقصف تل ابيب رداً على استهداف المدنيين

الثلاثاء، 10-10-2023 03:02 م

دول بدأت بإجلاء رعاياها من فلسطين المحتلة - أسماء

525


الوكيل الإخباري - بدأت عدة دول في إجلاء رعاياها من فلسطين المحتلة، عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حالة الحرب" على غزة.

اضافة اعلان


وألغت شركات الطيران العالمية عشرات الرحلات من وإلى إسرائيل، فيما أعلنت دول كثيرة عن إجلاء رعاياها العالقين في البلاد.


بولندا
أصبحت بولندا أول دولة تعلن عزمها إرسال طائرات عسكرية لإجلاء رعاياها العالقين في إسرائيل.


وهبطت 3 طائرات عسكرية تقل بولنديين تم إجلاؤهم من إسرائيل في وارسو صباح الاثنين، على ما أعلنت السلطات البولندية.


البرازيل
أرسلت الحكومة البرازيلية 6 طائرات على الأقل لإعادة مواطنيها الراغبين في مغادرة إسرائيل، على ما أعلنت القوات الجوية البرازيلية.


هنغاريا
قامت هنغاريا بإجلاء 215 مواطنا من تل أبيب على متن طائرتين عسكريتين.


سويسرا
قالت وزارة الخارجية السويسرية، الاثنين، إنها ستجلي رعاياها من إسرائيل على متن رحلة تسيرها شركة الطيران السويسرية.


إيطاليا
أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، الثلاثاء، عن عودة نحو 200 من مواطنيها من إسرائيل على متن طائرتين عسكريتين.


رومانيا
أعلنت وزارة الخارجية الرومانية، الاثنين، إجلاء 245 من مواطنيها من إسرائيل.


إسبانيا
قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، الثلاثاء، إن مدريد تجهز طائرة عسكرية للتوجه إلى إسرائيل لإجلاء الإسبان الراغبين في المغادرة.


تايلاند
أعلن نائب وزير الشؤون الخارجية التايلاندي جاكابونغ سانغماني، الثلاثاء، أن الحكومة تسعى لإجلاء آلاف التايلانديين.


يعمل نحو 30 ألف تايلاندي في إسرائيل معظمهم في قطاع الزراعة. 
هولندا
نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن وزارة الخارجية قولها إن الحكومة تدرس خيارات لإعادة رعاياها من إسرائيل عبر رحلات الطيران العارض.


النمسا
قال المستشار النمساوي كارل نيهامر الثلاثاء إن النمسا ترتب لإجلاء مواطنيها من إسرائيل بطائرة نقل عسكرية الأربعاء. سكاي نيوز 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2252552

العدوان على غزة يُكبد الاحتلال خسائر باهظة يومياً

11

انتشال ثمانية شهداء من تحت ركام منزلين في خان يونس ورفح

1020231082350749607200

الصحة الإسرائيلية: 535 شخصا يعالجون حاليا بالمستشفيات

609d0706423604751e0b4a2e

القسام تقصف تل ابيب رداً على استهداف المدنيين

55

صحة غزة : الاحتلال استهدف 4 مركبات إسعاف في القطاع

11

ابو عبيدة يحذر : مهلة لسكان مدينة عسقلان لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم

أخبار متعلقة
365901

نتنياهو يبحث تعيين منسق لشؤون الأسرى

48986

قصف عنيف من زوارق الاحتلال قبالة شاطئ غزة

اسعاف فلسطين

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى خمسة

٥

شاهد - أسرى اسرائيليين أحياء بيد المقاومة

٦

شاهد اللحظات الأولى من دخول مقاومي حماس مستوطنة

اسعاف ٢

استشهاد شابين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال في غزة