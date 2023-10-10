دول بدأت بإجلاء رعاياها من فلسطين المحتلة - أسماء

الوكيل الإخباري - بدأت عدة دول في إجلاء رعاياها من فلسطين المحتلة، عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حالة الحرب" على غزة.

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وألغت شركات الطيران العالمية عشرات الرحلات من وإلى إسرائيل، فيما أعلنت دول كثيرة عن إجلاء رعاياها العالقين في البلاد.



بولندا

أصبحت بولندا أول دولة تعلن عزمها إرسال طائرات عسكرية لإجلاء رعاياها العالقين في إسرائيل.



وهبطت 3 طائرات عسكرية تقل بولنديين تم إجلاؤهم من إسرائيل في وارسو صباح الاثنين، على ما أعلنت السلطات البولندية.



البرازيل

أرسلت الحكومة البرازيلية 6 طائرات على الأقل لإعادة مواطنيها الراغبين في مغادرة إسرائيل، على ما أعلنت القوات الجوية البرازيلية.



هنغاريا

قامت هنغاريا بإجلاء 215 مواطنا من تل أبيب على متن طائرتين عسكريتين.



سويسرا

قالت وزارة الخارجية السويسرية، الاثنين، إنها ستجلي رعاياها من إسرائيل على متن رحلة تسيرها شركة الطيران السويسرية.



إيطاليا

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، الثلاثاء، عن عودة نحو 200 من مواطنيها من إسرائيل على متن طائرتين عسكريتين.



رومانيا

أعلنت وزارة الخارجية الرومانية، الاثنين، إجلاء 245 من مواطنيها من إسرائيل.



إسبانيا

قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، الثلاثاء، إن مدريد تجهز طائرة عسكرية للتوجه إلى إسرائيل لإجلاء الإسبان الراغبين في المغادرة.



تايلاند

أعلن نائب وزير الشؤون الخارجية التايلاندي جاكابونغ سانغماني، الثلاثاء، أن الحكومة تسعى لإجلاء آلاف التايلانديين.



يعمل نحو 30 ألف تايلاندي في إسرائيل معظمهم في قطاع الزراعة.

هولندا

نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن وزارة الخارجية قولها إن الحكومة تدرس خيارات لإعادة رعاياها من إسرائيل عبر رحلات الطيران العارض.



النمسا

قال المستشار النمساوي كارل نيهامر الثلاثاء إن النمسا ترتب لإجلاء مواطنيها من إسرائيل بطائرة نقل عسكرية الأربعاء. سكاي نيوز

