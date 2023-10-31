الثلاثاء 31-10-2023
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ارتفاع عدد قتلى واسرى جيش الاحتلال منذ طوفان الاقصى

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ارتفاع عدد قتلى واسرى جيش الاحتلال منذ طوفان الاقصى

الثلاثاء، 31-10-2023 12:57 م

استطلاع رأي: نتنياهو بدأ يفقد تدريجياً الدعم العالمي

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الوكيل الإخباري - بّين استطلاع رأي، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لم يعد يحظى بدعم كثيرين في المؤسسة الأمنية، مشيرة إلى أنه يعلم أن الدعوات المطالبة باستقالته ستأتي لا محالة.

وأوضح الاستطلاع، وفق تقرير لشبكة "سكاي نيوز البريطانية" أن 80% من المجتمع الإسرائيلي يعتقدون أنه ينبغي تحميل رئيس نتنياهو المسؤولية عن الفشل الذي حصل يوم 7 تشرين الأول الجاري بعد أن نفذت المقاومة في غزة عملية طوفان الأقصى.

وبين أن نتنياهو بدأ يفقد تدريجياً الدعم العالمي، بسبب الطريقة المتطرفة التي اتبعتها في العدوان على غزة.

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وعلى الصعيد الداخلي، كشف الاستطلاع أن الدعم المحلي يتضاءل على اعتبار أن قلة من الناس تثق في قدرة نتنياهو على إيصال كيان الاحتلال إلى بر الأمان بعد عملية طوفان الأقصى.


ويواجه نتنياهو منذ سنوات اتهامات بالفساد، وعلى مدار الأشهر الماضية وقعت احتجاجات عارمة ضد حكومة نتنياهو بسبب الاصلاحات القضائية المقترحة والتي تقوض سلطات المحكمة الدستورية.

 




 

 


 

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