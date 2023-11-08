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الاحتلال يستهدف مدرسة جديدة تؤوي نازحين في غزة

الأربعاء، 08-11-2023 07:55 ص

الولايات المتحدة تعارض الاحتلال طويل الأمد لقطاع غزة

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الوكيل الإخباري - أعلنت الولايات المتحدة، ليل الثلاثاء، عن معارضتها احتلالا جديدا طويل الأمد لقطاع غزة من جانب الاحتلال، وذلك في أعقاب تصريح بنيامين نتنياهو بضمان "الأمن الشامل" للقطاع المحاصر بعد الحرب.

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وبحسب واشنطن تايمز، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحفيين "بشكل عام، لا نؤيد إعادة احتلال غزة".

وأضاف "وجهة نظرنا هي أن على الفلسطينيين أن يكونوا في مقدمة هذه القرارات، وغزة هي أرض فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية".

واحتلت إسرائيل قطاع غزة عام 1967، وبقيت فيها حتى عام 2005 حينما قامت بشكل أحادي بسحب قواتها وتفكيك المستوطنات.

وفي أعقاب ذلك، فرضت الدولة العبرية حصارا على القطاع منذ 2007.


 




 

 


 

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