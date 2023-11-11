اول تعليق من حماس على استهداف محيط مستشفى الشفاء

الوكيل الإخباري - حذرت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" من تداعيات تصعيد الاحتلال وقصفه في محيط مجمع الشفاء وقالت :" نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية" .



وتخوض الآن المقاومة الفلسطينية اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المحاور بمدينة غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة



وشن جيش الاحتلال الاسرائيلي عدة غارات اليوم استهدف بها محيط مستشفى الشفاء ، وقال مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية إن قوات الاحتلال تشن حربا على المستشفيات في قطاع غزة وأن الاحتلال يريد إخراج كل المنظومة الصحية في غزة عن الخدمة، لأنه يريد أن يموت الناس جوعا وعطشا ومرضا.

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