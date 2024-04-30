بإرتفاع عن العام الماضي .. 4345 مستعمرا اقتحموا الأقصى في عيد الفصح اليهودي

الوكيل الإخباري- أعلنت محافظة القدس اليوم الثلاثاء، أن 4345 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى في عيد الفصح اليهودي.

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وأضافت المحافظة في بيان صحفي، أن عيد الفصح اليهودي هذا العام شهد ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي 2023، حيث سجل اقتحام 3430 مستوطنًا خلال أيام عيد الفصح اليهودي .



وذكرت مصادر أن الارتفاع في أعداد المقتحمين يعود إلى تشديد الاحتلال هجمته على المرابطين ومنع عدد كبير منهم من الدخول إلى المسجد الأقصى خلال الاقتحام.



وأضافت المصادر أن سلطات الاحتلال أبعدت العشرات من أهالي أراضي الـ 48 والقدس عن المسجد الأقصى، ومنعت الفلسطينيين من الضفة الغربية من الوصول إلى المدينة والصلاة في المسجد.



ومنذ صباح اليوم، اقتحم 126 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين.



وكانت منظمات الهيكل المزعوم قد دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم "قربان" خلال عيد الفصح اليهودي.



وتستغل سلطات الاحتلال الأعياد والمناسبات اليهودية لتشديد الضغط على الفلسطينيين وفرض العقوبات الجماعية عليهم، من خلال إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية، ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة، في حين تُسهّل اقتحامات المستوطنين للمدن الفلسطينية والمقامات الإسلامية والأثرية في الضفة الغربية، خاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى في القدس.

وكان نحو 1210 مستوطنين قد اقتحموا المسجد الأقصى يوم أمس الأحد في اليوم السادس من عيد الفصح اليهودي، فيما شهد يوم الخميس الماضي اقتحام 1600 مستوطن، وهو أكبر عدد من المقتحمين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.





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