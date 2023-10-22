الأحد 22-10-2023
الوكيل الاخباري

البنتاغون يعلن عن إرسال أنظمة دفاع جوي للشرق الأوسط

استشهاد 1785 طفلا في فلسطين المحتلة

اليونيسيف تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة

بايدن: سنواصل العمل مع كل الأطراف لإبقاء العمل ساريا بمعبر رفح

وزير الخارجية الأميركية يحذر لبنان

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مصادر طبية في غزة: أكثر من 50 شهيدا جراء قصف الاحتلال الليلة الماضية

من هو القيادي أسامة المزيني الذي اغتالته "إسرائيل"؟

أول تعليق للحكومة الإسرائيلية على آخر إعلان لكتائب القسام

المملكة تشهد اليوم درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة

عاجل

استشهاد 1785 طفلا في فلسطين المحتلة

الأحد، 22-10-2023 07:23 ص

بايدن: سنواصل العمل مع كل الأطراف لإبقاء العمل ساريا بمعبر رفح

طط


الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، إن بلاده ستظل ملتزمة بضمان استمرار حصول المدنيين في غزة على المساعدات الإنسانية.

اضافة اعلان


ونقل بيان للبيت الأبيض عن بايدن قوله "سنواصل العمل مع جميع الأطراف لإبقاء معبر رفح مفتوحا لمواصل نقل المساعدات الضرورية لسكان غزة".


وأوضح بايدن أنه سيواصل العمل "على مدار الساعة" مع الشركاء في مصر وإسرائيل لتسهيل مغادرة المواطنين الأميركيين وأسرهم من غزة بأمان عبر مصر إلى وجهاتهم النهائية.


وأضاف الرئيس الأميركي أن بلاده ستواصل العمل من أجل حماية المدنيين بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ككك

البنتاغون يعلن عن إرسال أنظمة دفاع جوي للشرق الأوسط

66

استشهاد 1785 طفلا في فلسطين المحتلة

0000

اليونيسيف تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة

اسعاف ففف

6 إصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة طوباس

ز

وزير الخارجية الأميركية يحذر لبنان

7777

مصادر طبية في غزة: أكثر من 50 شهيدا جراء قصف الاحتلال الليلة الماضية

أخبار متعلقة
م

بايدن: نتوقع دخول المساعدات لغزة يوم الجمعة

888

وزير الخارجية المصري: مع الأسف لم تسمح إسرائيل حتى الآن بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

376211

بايدن: إسرائيل سترتكب خطأ كبيرا إذا احتلت غزة

تت

أنباء عن فتح معبر رفح جزئيا اليوم - تفاصيل

ن

غوتيريش يحذر من أن الشرق الأوسط بات "على شفير الهاوية"

444444

قرار مصري عاجل: عبور الأجانب من رفح مقابل إدخال المساعدات لغزة