بايدن: سنواصل العمل مع كل الأطراف لإبقاء العمل ساريا بمعبر رفح

الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، إن بلاده ستظل ملتزمة بضمان استمرار حصول المدنيين في غزة على المساعدات الإنسانية.

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ونقل بيان للبيت الأبيض عن بايدن قوله "سنواصل العمل مع جميع الأطراف لإبقاء معبر رفح مفتوحا لمواصل نقل المساعدات الضرورية لسكان غزة".



وأوضح بايدن أنه سيواصل العمل "على مدار الساعة" مع الشركاء في مصر وإسرائيل لتسهيل مغادرة المواطنين الأميركيين وأسرهم من غزة بأمان عبر مصر إلى وجهاتهم النهائية.



وأضاف الرئيس الأميركي أن بلاده ستواصل العمل من أجل حماية المدنيين بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني.

