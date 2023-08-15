بحرية الاحتلال تعتقل صيادين قبالة بحر غزة

الوكيل الإخباري - اعتقلت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، صيادين اثنين قبالة بحر مدينة غزة، واستولت على مركب صيد كانا على متنه.

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وأفادت مصادر، بأن جنود بحرية الاحتلال هاجموا مركب صيد صغيرا وحاصروه على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، واستولَوا عليه، واعتقلوا صيادين، وهما: رأفت علي السلطان (50 عاماً)، ومحمد رفيق السلطان (25 عاماً) واقتادوهما إلى ميناء أسدود.



يُذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد يومياً التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم، وتستولي على مراكبهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.



وفا