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الإثنين، 20-11-2023 02:18 م

بسبب الاحتلال والمستوطنين.. ربع المنشآت الاقتصادية أغلقت بالضفة

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الوكيل الاخباري - أظهر المرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين أن 25% من المنشآت الصناعية والتجارية في الضفة الغربية المحتلة أغلقت بشكل كامل أو جزئي، مع استمرار التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

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وبين المرصد الاقتصادي الأسبوعي 12-16 نوفمبر/تشرين ثاني، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامات واجتياحات للمدن وتقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع، وما تفرضه من إجراءات تعسفية اضطرت المنشآت الاقتصادية إلى الإغلاق لفترات طويلة منذ بداية العدوان.


وبين المرصد أن 8% من المنشآت الاقتصادية تعرضت لاعتداءات مباشرة من جيش الاحتلال والمستوطنين، ما تسبب في ضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها.


وأظهرت بيانات المرصد أن أغلب المنشآت الخدمية تراجعت إيراداتها الشهرية، بمتوسط تراجع وصل الى 75%، خاصة أنشطة المطاعم، والفنادق، والسياحة والسفر، والنقل، مع الإشارة إلى أن قطاع الخدمات يساهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي.


وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن 78% من المنشآت تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع ما بين المدن بسبب إجراءات الاحتلال التعسفية ووضع الحواجز والاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.


وأشارت الوزارة إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية بنسبة 50%، في حين سجل 90% من المنشآت تراجع مبيعاتها الشهرية بمتوسط تراجع بلغ 52%.


ورصد التقرير تراجع إجمالي عدد العاملين فيما يقارب 29% من المنشآت، وأشارت 52% من المنشآت إلى تراجع أيام العمل و 35% من المنشآت تراجع ساعات العمل اليومية وعلى صعيد انتظام العمل اليومي.


 




 

 


 

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