بعد تصدر اسمه الترند .. أول تعليق من معتز العزايزة

الوكيل الإخباري- رد الصحفي الفلسطيني معتز العزايزة على الاتهامات والانتقادات التي وجهت له بعد تصدر اسمه الترند خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب تغريدة اعتبرها الكثيرون معادية للمقاومة .



وقال العزايزة في تغريدة جديدة عبر منصة "اكس" : "أقاتل من الخارج، أنا أقاتل الصهاينة والدعاية الإسرائيلية التي تحاول وصفي بالإرهابية .. بعض الجهلاء وانتقاداتهم لمجرد بقائي على قيد الحياة ولدي ملايين الأتباع .. الحصول على تأشيرات لكل دولة أحتاج للذهاب إليها للعرض وإخبار المزيد .. الاعتناء بعائلتي، مشاكل الصحة العقلية، مشاكل معدتي".



وأضاف: "ولكنني سأكون الجبل حتى لو لم أختر أن أكون كذلك ، تذكر دائمًا: الحرب اكتشفتني لكنها لم تجعلني. أنا معتز وسأواصل القتال من أجل غزة حتى تتوقف الحرب ونرى إعادة بناء غزة".



وكان اسم الصحفي الفلسطيني معتز العزايزة قد تصدر الترند خلال 24 ساعة بعد تغريدة له أثارت الضجة بين النشطاء والتي قال فيها :"الي ما بيفرق معه موت وجوع شعبه مش لازم يفرق معنا بأي شيء. ملعون كل من تاجر بدمنا وحرق قلوبنا وبيوتنا وخرب حياتنا".



وتصاعدت الردود على تدوينة معتز التي نشرها أمس والتي وصل فيها عدد التعليقات لأكثر من 6 آلاف تعليق و7 مليون مشاهدة.



وكان رد أغلب النشطاء على التدوينة أن السبب الوحيد في المأساة التي يعيشها قطاع غزة والفلسطينيين هو إسرائيل، وأغلب النشطاء اعتبروا أن العزايزة يقصد المقاومة مما دفعهم إلى شن هجمة شرسة عليه من خلال التعليقات .



وجاء ذلك بعد أن قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إنها تستهجن وتستغرب حديث حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن التفرد والانقسام، وذلك بعد أن وصفت حماس وفصائل فلسطينية مساعي تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من دون توافق وطني بأنها "تعزيز لسياسة التفرّد وتعميق للانقسام".

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