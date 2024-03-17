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الأحد، 17-03-2024 07:40 ص

الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة يتصدر الترند لهذا السبب

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الوكيل الاخباري - تصدر الصحفي الفلسطيني معتز العزايزة قائمة الترند عبر منصة "إكس" بعد تغريدة له أثارت الضجة بين النشطاء والتي قال فيها :"الي ما بيفرق معه موت وجوع شعبه مش لازم يفرق معنا بأي شيء. ملعون كل من تاجر بدمنا وحرق قلوبنا وبيوتنا وخرب حياتنا".

وتصاعدت الردود على تدوينة معتز التي نشرها أمس والتي وصل فيها عدد التعليقات لأكثر من 6 آلاف تعليق و7 مليون مشاهدة.

وكان رد أغلب النشطاء على التدوينة أن السبب الوحيد في المأساة التي يعيشها قطاع غزة والفلسطينيين هو إسرائيل، وأغلب النشطاء اعتبروا أن العزايزة يقصد المقاومة مما دفعهم إلى شن هجمة شرسة عليه من خلال التعليقات . 

وجاء ذلك  بعد أن قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إنها تستهجن وتستغرب حديث حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن التفرد والانقسام، وذلك بعد أن وصفت حماس وفصائل فلسطينية مساعي تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من دون توافق وطني بأنها "تعزيز لسياسة التفرّد وتعميق للانقسام".

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