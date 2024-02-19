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الإثنين، 19-02-2024 11:55 م

بلاغ عسكري صادر عن كتائب القسام مساء الاثنين

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الوكيل الاخباري - تواصل كتائب الشهيد عزّ الدين القسام الجناح العسكريّ لحركة المقاومة الإسلاميّة (حماس) تصديها لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 136 يومًا.

وفيما يلي أبرز عمليات كتائب القسام يوم الإثنين 19 فبراير/ شباط 2024:

- كتائب القسام: بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكّد مجاهدونا قنص جنديين صهيونيين والاشتباك مع قوة راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

- كتائب القسام: بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 ضابطاً وجندياً تحصنت داخل منزل بقذيفة "RPG" مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد وأكد مجاهدونا إيقاعهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم بعد اشتعال النيران بهم في منطقة الحاووز غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

- كتائب القسام: تمكن مجاهدونا وكتائب المجاهدين من استهداف طائرة استطلاع للعدو من طراز "هيرمز 900" بصاروخ "سام 7"  جنوب غرب مدينة غزة.

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