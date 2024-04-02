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الثلاثاء، 02-04-2024 09:31 ص

واشنطن تدعو إسرائيل لإجراء تحقيق بمقتل متطوعين أجانب

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الوكيل الاخباري - أعرب البيت الأبيض عن حزنه الشديد لمقتل عدد من المتطوّعين الأجانب في منظمة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية في غارة إسرائيلية في قطاع غزة، مطالبا إسرائيل بأن تجري سريعا تحقيقا يكشف ملابسات ما جرى.

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وكتبت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون على منصّة إكس إنّ "قلبنا مفطور ونشعر بانزعاج شديد بسبب الغارة التي أدّت إلى مقتل عمّال الإغاثة في وورلد سنترال كيتشن في غزة".


وأضافت "يجب حماية عمّال الإغاثة الإنسانية لأنهم يقدّمون مساعدات (الفلسطينيون هم) بحاجة ماسة إليها، ونحض إسرائيل على التحقيق بسرعة في ما جرى".


 




 

 


 

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