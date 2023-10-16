بلينكن يعود إلى إسرائيل بعد جولة عربية

الوكيل الإخباري - يعود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين الى إسرائيل للمرة الثانية، بعد جولة عربية التقى خلالها عددا من القادة العرب من بينهم جلالة الملك عبدالله الثاني في عمّان.

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وقال بلينكين للصحفيين في القاهرة: "أريد فرصة لأشاركهم كل ما سمعته، وتعلمته على مدى الأيام الماضية خلال زيارة الشركاء الآخرين، والتحدث مع حلفائنا وأصدقائنا الإسرائيليين حول سبل المضي قدما".



وزار بلينكين الأردن والسعودية والبحرين ومصر والإمارات وقطر.



وكانت أعلنت الولايات المتحدة تعيين منسق خاص للمساعدات الإنسانية إلى غزة هو السفير السابق ديفيد ساترفيلد، المتوقع وصوله إلى إسرائيل اليوم الاثنين.

RT