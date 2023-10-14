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السبت، 14-10-2023 10:39 ص

نائب مصري يتحدث عن سيناريو لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء والأردن

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الوكيل الإخباري - حذر النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري في تدوينة له على منصة "X" مما وصفه بساعات عصيبة قادمة بالنسبة لقطاع غزة والقضية الفلسطينية.

وكتب بكري: "‏الساعات القادمة حاسمة، مخطط التهجير القسري باتجاه سيناء، لإقامة الوطن البديل في سيناء بدأ بإجبار المحتل لأهلنا بمغادرة أبناء شمال غزة إلى جنوبها، ثم بعد ذلك دفع الجميع رغما عنهم إلى الحدود المصرية، لإحداث صدام مع الجيش المصري، ثم تبدأ النداءات الدولية والانتقادات والضغوط على مصر".

وأضاف: "في كل ذلك الهدف هو توطين الفلسطينيين وإنشاء الوطن البديل على الأرض المصرية، وبعدها يتم تهجير أبناء الضفة إلى الأردن وإنشاء دولة لإسرائيل من النهر إلى البحر".

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وخلص بالقول إنه "بذلك يجري تصفية القضية الفلسطينية نهائيا"، داعيا الجميع لـ"عدم الوقوع في الفخ الإسرائيلي وتوخي الحذر، المؤامرة لن تنجح وحدودنا خط أحمر".

 

RT

 




 

 


 

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