بن غفير: علينا احتلال غزة والبقاء فيها وتشجيع الهجرة منها

الوكيل الاخباري - دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى "احتلال قطاع غزة والبقاء فيه وتشجيع هجرة سكانه"، رغم الانتقادات الدولية لمثل تلك التصريحات.



جاء ذلك في مقابلة أجرتها القناة "13" العبرية (خاصة)، مساء الأربعاء، مع بن غفير، الوزير اليميني المتطرف رئيس حزب "قوة يهودية".



وقال بن غفير منتقدا سير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة: "انتقادي لمسار الحرب واضح: عليك أن تتقدم للأمام كي تحسم".

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