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الثلاثاء، 19-12-2023 08:39 م

روسيا: "إسرائيل" ألقت 29 ألف قنبلة على غزة

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الوكيل الاخباري - قال السفير والممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن "إسرائيل" ألقت نحو 29 ألف قنبلة على غزة، وهو ما يعادل العدد الذي أسقطته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة طوال عمليتهما العسكرية في العراق 2003.اضافة اعلان


وقال نيبينزيا في كلمته أمام مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 19 ألف شخص فقدوا حياتهم حتى الآن في غزة، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، في حين أصبح أكثر من مليوني غزي نازحين.

وأضاف أن "ضحايا الأعمال الإسرائيلية العشوائية هم أيضا من بين الأسرى الإسرائيليين"، مشيرا إلى الحصار الكامل للقطاع، وانقطاع الاتصالات مع انقطاع الإنترنت والقيود الصارمة على المساعدات الإنسانية.

 




 

 


 

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