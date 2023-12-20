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الأربعاء، 20-12-2023 12:39 ص

إرجاء تصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة

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الوكيل الاخباري - أرجئ مجلس الأمن مجددا إلى الأربعاء التصويت على مشروع قرار حول غزة.اضافة اعلان


وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تعمل مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحل القضايا العالقة المتعلقة بمشروع قرار يطالب إسرائيل وحركة حماس بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة وإنشاء آلية مراقبة للأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية المقدمة.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، إن واشنطن سترحب بقرار يدعم بشكل كامل تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب في غزة ولكن تفاصيل النص مهمة.





 




 

 


 

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