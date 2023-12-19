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الثلاثاء، 19-12-2023 09:19 م

مفاوضات مكثفة بمجلس الأمن لتمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

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الوكيل الإخباري - أفادت شبكة "CNN" بأن مفاوضات مكثفة تجري في الأمم المتحدة قبل التصويت المتوقع، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة للسماح بدخول المساعدات الأساسية.اضافة اعلان


وكان من المقرر التصويت على مشروع القرار أمس الاثنين لكن تم تأجيله لمدة يوم لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.

وفي قلب المحادثات توجد صياغة يمكن أن تحصل على تصويت بـ"نعم" من الولايات المتحدة أو على الأقل امتناع عن التصويت، وهو ما من شأنه أن يسمح بتمرير الإجراء.

ويقال إن مشروع القرار تضمن في الأصل دعوة إلى "وقف الأعمال العدائية" للسماح بدخول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.

وكان الدبلوماسيون يأملون في أن يؤدي تغيير كلمات في مشروع القرار إلى "تعليق الأعمال العدائية" إلى الحصول على الدعم الأمريكي، وفق ما نقلته الشبكة.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد الإجراءات السابقة في مجلس الأمن وصوتت ضد دعوة لوقف إطلاق النار في الجمعية العامة الموسعة.

وإذا سمحت الولايات المتحدة بتمرير القرار فسيكون ذلك بمثابة إشارة مهمة لـ "إسرائيل" بما في ذلك من أكبر حلفائها، حول الغضب الدولي المتزايد بشأن الوضع الإنساني في غزة.

 




 

 


 

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