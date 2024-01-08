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الإثنين، 08-01-2024 11:53 م

بوليفيا تؤيد دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال في “العدل الدولية”

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الوكيل الاخباري - أعلنت بوليفيا دعمها للدعوى التي رفعتها دولة جمهورية جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، والمتعلقة بانتهاكات اتفاقية حقوق الإنسان والقيام بأعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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وقالت الخارجية البوليفية، في بيان، اليوم الاثنين”، إنها تقدر الإجراء التاريخي الذي قامت به جمهورية جنوب إفريقيا، برفعها دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن “بوليفيا ملتزمة بالسلام والعدالة، وهي من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية”، معتبرة أن “جنوب أفريقيا اتخذت خطوة تاريخية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني”.

 

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