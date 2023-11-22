بيان عاجل صادر عن دولة قطر بشأن الأحداث الراهنة

الوكيل الاخباري -

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أعلنت قطر فجر الأربعاء، عن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة الأميركية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الأعلان عن توقيت بدءها خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد.ويشمل الاتفاق بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية القطرية، تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الانسانية.تؤكد قطر استمرار مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، وتثمن بهذا الصدد الجهود التي بذلتها مصر والولايات المتحدة الأميركية في دعم جهود الوساطة وصولاً إلى هذا الاتفاق.