بيت لحم: تكريم أم الجريح محمود حجير

الوكيل الإخباري-كرم نادي الأسير الفلسطيني في بيت لحم، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، والشبيبة الفتحاوية في جامعة القدس المفتوحة/ بيت جالا، والدة الجريح محمود حجير، على هامش يوم المرأة الفلسطينية الوطني، وذلك في مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا، حيث يعالج نجلها.

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وقال مدير عام نادي الأسير الفلسطيني في بيت لحم عبد الله زغاري، أن تكريم والدة الجريح محمود حجير بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الذي صادف مناسبته قبل ايام، وذلك تقديرا لها ولدورها فيما تحملته من أعباء ومعاناة من ظلم الاحتلال وهي تقف مع ابنها الذي يعاني من شلل كامل جراء اصابته، منذ أكثر من ثمانين يوما وهي بعيدة عن مدينتها نابلس.



وأضاف إن هذه رسالة محبة ووفاء للأم والمرأة الفلسطينية التي قدمت أبناءها أسرى وشهداء وجرحى ولا زالت صامدة في وجهة آلة القهر الصهيونية.



وأشار إلى أن زيارة الجريح محمود حجير الذي أصيب برصاص الاحتلال قبل نحو ثلاث شهور، تأتي ضمن الواجب الوطني والاخلاقي تعبيرا عن الوفاء له ولجرحى الوطن الذين يتعرضون الى رصاص الاحتلال المجرم في مختلف الاراضي الفلسطينية.



وفا

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