الثلاثاء 28-11-2023
الوكيل الاخباري
 

ذكرى اغتيال الشهيد وصفي التل

الأردن يرسل 45 طناً من المساعدات الجديدة إلى غزة

خبير عسكري: المقاومة أعجزت مخابرات الاحتلال والمفاوضة الأقوى على الاسرى الجنود

اطلاق نار من دبابات الاحتلال شمال غرب غزة

الاحتلال يدرج عهد التميمي ضمن قائمة مفترضة لتبادل الأسرى

اهالي غزة يحذرون عبر " برنامج الوكيل " من كارثة قادمة للقطاع ! - فيديو

260 فلسطينياً اعتقلوا خلال أيام الهدنة الأربع بالضفة

رام الله : شهيدان واصابتان باشتباكات مع الاحتلال فجر اليوم -فيديو

قوة خاصة لجيش الاحتلال تقتحم مدينة طوباس بالضفة الغربية

بينهم اسرى محررون .. الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا شرق نابلس

عاجل

خبير عسكري: المقاومة أعجزت مخابرات الاحتلال والمفاوضة الأقوى على الاسرى الجنود

الثلاثاء، 28-11-2023 08:23 ص

بينهم اسرى محررون .. الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا شرق نابلس

photo_2023-07-18 08.18.35


الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، 11 مواطنا فلسطينيا  من بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر لـ "وفا" ، بأن عددا كبيرا من الجيبات الاحتلالية والجنود المشاة، اقتحموا البلدة وداهموا عشرات المنازل وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلوا 11 مواطنا فلسطينيا وهم: علي ناجح حنني، وصالح مفلح صالح العامور حنني، وأحمد سامي صايل،  وصهيب الشيخ حسام أبو حيط، وقسام راسم سناوي نصاصرة، وأمير عازم الحج محمد، وأمجد حسين مليطات وهو أسير محرر، وبدر يحيى مليطات وهو أسير محرر، ومحمود بشير الشيخ مليطات، ومصطفى ممدوح حنني، والمحرر زاهر وجيه خطاطبة.


وكانت قوة أخرى اقتحمت بلدة حوارة جنوب نابلس، وقامت بتفتيش عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها، ولم يبلغ عن اعتقالات.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520232693641796166285

الاحتلال يداهم منزلا في بير الباشا ويقتحم قريتي جلبون وفقوعة

11202326144940668643598

الاحتلال يعتقل 3 شبان من العيزرية

thumbs_b_c_fb4d974a019fefa2cbee3d3c5a9756f9

اطلاق نار من دبابات الاحتلال شمال غرب غزة

تنزيل

4 إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة

thumbs_b_c_1963a2d02113b07e0597ad7d516bf5e2

الاحتلال يدرج عهد التميمي ضمن قائمة مفترضة لتبادل الأسرى

thumbs_b_c_38fea5c01acf426145c142b4575f08b8

260 فلسطينياً اعتقلوا خلال أيام الهدنة الأربع بالضفة

أخبار متعلقة
36753e6c6c423e330d5c808c268715d3

3 إصابات بالرصاص الحي بمواجهات مع الاحتلال في نابلس

01071364833733172572734578108846

الاحتلال يشدد اجراءاته على دوار دير شرف في نابلس

xfju8

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 1680 فلسطينيا من الضفة منذ السابع من الشهر الجاري

9

إصابة طفل برصاص الاحتلال في نابلس

02080736475673207216582270757370

إصابتان بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

file

استشهاد شاب متأثرا بجروحه خلال اقتحام مخيم بلاطة