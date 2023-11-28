بينهم اسرى محررون .. الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا شرق نابلس

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، 11 مواطنا فلسطينيا من بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

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وأفادت مصادر لـ "وفا" ، بأن عددا كبيرا من الجيبات الاحتلالية والجنود المشاة، اقتحموا البلدة وداهموا عشرات المنازل وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلوا 11 مواطنا فلسطينيا وهم: علي ناجح حنني، وصالح مفلح صالح العامور حنني، وأحمد سامي صايل، وصهيب الشيخ حسام أبو حيط، وقسام راسم سناوي نصاصرة، وأمير عازم الحج محمد، وأمجد حسين مليطات وهو أسير محرر، وبدر يحيى مليطات وهو أسير محرر، ومحمود بشير الشيخ مليطات، ومصطفى ممدوح حنني، والمحرر زاهر وجيه خطاطبة.



وكانت قوة أخرى اقتحمت بلدة حوارة جنوب نابلس، وقامت بتفتيش عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها، ولم يبلغ عن اعتقالات.

