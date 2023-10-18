الأربعاء 18-10-2023
الوكيل الاخباري

بايدن من إسرائيل: أردت الحضور إليكم حتى نبرهن أننا معكم

العدوان على غزة يترك أثراً مدمراً على الاقتصاد الإسرائيلي والانهيار قد يتسع

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية والامتحان التنافسي واستكمال إجراءات التعيين - أسماء

حماس تصدر بيانا بشأن المجزرة المروعة في غزة

كتائب القسام تقصف تجمعاً لجنود الاحتلال قرب "كيسوفيم"

السيسي: تهجير الفلسطينيين لمصر سيتبعه تهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن

الصحة العالمية: الوضع في غزة يخرج عن السيطرة

جيش الاحتلال يتنصل من قصف مستشفى المعمداني ويدعي ببدء التحقيقات

الجهاد: الاحتلال يروج لأباطيل لتبرئة نفسه من مجزرة المعمداني والوقائع تفضحه

الرنتاوي لـ الوكيل: مجزرة المستشفى المعمداني ستؤثر على الرواية والمواقف الغربية

عاجل

بايدن من إسرائيل: أردت الحضور إليكم حتى نبرهن أننا معكم

الأربعاء، 18-10-2023 10:17 ص

تجهيزات لبدء تشييع شهداء مجزرة مستشفى المعمداني بغزة - صور

22-5


الوكيل الإخباري - بدأت صباح اليوم، تجهيزات تشييع شهداء مجزرة مستشفى المعمداني في غزة، التي ارتكبها الاحتلال مساء أمس. 

اضافة اعلان

 

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إلى المشاركة بتشييع شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى المعمداني الذي وقع مساء أمس. 

وقال رئيس المكتب سلامة معروف في بيان نشره اليوم: "ندعو جماهير شعبنا في قطاع غزة للمشاركة الفاعلة في جنازة (تشييع) شهداء مجزرة مستشفى المعمداني صباح اليوم.


وأضاف أن ذلك يأتي لإيصال رسالة واضحة للاحتلال بأننا لن نغفر هذه الجريمة، ولن يمر مخططه بالتهجير مهما كلفنا من تضحيات.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
652f952542360412b46f7c0b

صحفي غربي يفنّد الادعاءات الإسرائيلية حول قصف مستشفى "المعمداني"

1

إسرائيل تقر بقصف مرآب مستشفى المعمداني

مم

بايدن من إسرائيل: أردت الحضور إليكم حتى نبرهن أننا معكم

652edec7066b7

ضربة مستشفى غزة.. ماذا يقول القانون الدولي؟

تتتت

حماس تصدر بيانا بشأن المجزرة المروعة في غزة

ممممم

كتائب القسام تقصف تجمعاً لجنود الاحتلال قرب "كيسوفيم"

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_4a8d92b27cb2e196d9934cad52aed27e

إضراب شامل في الضفة الغربية تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني

تتتتت

روسيا تعلق على جريمة مستشفى المعمداني في غزة

652eef294c59b716e704af68

سوريا تصدر بيانا بخصوص المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بقصفها مستشفى المعمداني

FB_IMG_1696684986366

الجزائر تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي الهمجي المتعمد على مستشفى المعمداني بغزة

652ecb004c59b716e704af33

شاهد عيان يروي تفاصيل قصف مستشفى المعمداني في غزة

IMG-20231010-WA0053-780x470

مدير مستشفى الشفاء بغزة: الوضع خرج عن السيطرة تماما في كل مستشفيات القطاع