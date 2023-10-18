تجهيزات لبدء تشييع شهداء مجزرة مستشفى المعمداني بغزة - صور

الوكيل الإخباري - بدأت صباح اليوم، تجهيزات تشييع شهداء مجزرة مستشفى المعمداني في غزة، التي ارتكبها الاحتلال مساء أمس.

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ودعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إلى المشاركة بتشييع شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى المعمداني الذي وقع مساء أمس.



وقال رئيس المكتب سلامة معروف في بيان نشره اليوم: "ندعو جماهير شعبنا في قطاع غزة للمشاركة الفاعلة في جنازة (تشييع) شهداء مجزرة مستشفى المعمداني صباح اليوم.



وأضاف أن ذلك يأتي لإيصال رسالة واضحة للاحتلال بأننا لن نغفر هذه الجريمة، ولن يمر مخططه بالتهجير مهما كلفنا من تضحيات.





