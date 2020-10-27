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الثلاثاء، 27-10-2020 10:53 ص

إضرابه يدخل يومه الـ 94

تدهور خطير على حالة الأسير الأخرس

الاخرس
ماهر الأخرس


الوكيل الإخباري - مازال إضراب الأسير ماهر الأخرس عن الطعام، مستمرا ، رفضاً لاعتقاله الإداري يومه الـ 94، وسط تدهور خطير في حالته الصحية، في الوقت الذي تصاعدت فيه الفعاليات التضامنية المطالبة بإنقاذ حياته.

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وأفادت مؤسسات، تعنى بشؤون الأسرى، بأن الأسير الأخرس، يعاني من وضع صحي خطير للغاية، وحالة إعياء شديد تجعله غير قادر على الحركة، في الوقت الذي تأثرت فيه قدرته على السمع والنطق.

وأشارت إلى أن الأطباء، عبروا عن خشيتهم من أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة في ظل عدم حصوله على المحاليل والمدعمات.

وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، من خطورة الحالة الصحية للأخرس.

ويقبع الأخرس بين الحياة والموت، حيث يعاني من وضع صحي حرج جداً، وأوجاع صعبة في رأسه وجسده وتشنجات قوية.

يذكر، أن سلطات الاحتلال، كانت قررت الجمعة الماضي إلغاء تجميد الاعتقال الإداري بحق الأخرس، الذي أصدرته في 23 أيلول/ سبتمبر المنصرم.

واعتقل الاحتلال ، الأخرس أواخر تموز/ يوليو الماضي، من منزله في قضاء سيلة الظهر بمدينة جنين، وأصدر قراراً بتحويله للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.

 

المصدر : دنيا الوطن 

 

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