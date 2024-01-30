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الثلاثاء، 30-01-2024 02:16 م

تسجيل صوتي - الهلال الأحمر يوثق لحظة إطلاق الاحتلال النار على طفلة

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الوكيل الإخباري- وثق الهلال الأحمر الفلسطيني في تسجيل صوتي لحظة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الطفلة ليان حمادة (15 عاما) حينما كانت تتحدث على الهاتف مع طاقم الهلال الأحمر طالبة النجدة، بعد إطلاق الاحتلال النار على السيارة التي كانت تركبها مع عائلتها بمدينة غزة وسط القطاع.

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وفي حين استشهدت ليان، بقيت هند (6 أعوام) محاصرة داخل السيارة التي تحيط بها دبابات الاحتلال وجنوده.


وأكد الهلال الأحمر أنه منذ 18 ساعة، لا أنباء عن الطاقم الذي ذهب لإنقاذ الطفلة هند.

 


 




 

 


 

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