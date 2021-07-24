تشييع جثمان الشهيد الفتى محمد التميمي في رام الله

الوكيل الإخباري - شيع الفلسطينيون ، اليوم السبت، جثمان الشهيد الفتى محمد منير التميمي (17 عاما)، الى مثواه الأخير في قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

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وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في القرية، حيث ألقت عائلته وأصدقاؤه نظرة الوداع على جثمانه، قبل أن ينقل إلى المسجد، حيث اديت صلاة الجنازة على الجثمان قبل أن يوارى الثرى في مقبرة القرية.



وقال منسق القوى الوطنية والاسلامية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، في كلمة ألقاها خلال التشييع، إن الاحتلال يمعن في جرائمه بحق الفلسطينيين معتقدا أنه سيكسر إرادته وصموده.



من جهته، دعا أمين سر حركة "فتح" إقليم رام الله والبيرة موفق سحويل، المجتمع الدولي الى التحرك للجم الاحتلال ووقف جرائمه بحق الفلسطينيين ، مشددا على أن حركة "فتح" ستبقى وفية للشهداء والجرحى والأسرى حتى نيل الحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر : وفا