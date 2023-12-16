تصريح عاجل وصارم صادر عن حركة حماس

الوكيل الاخباري - اصدرت حركة المقاومة الإسلامية - حماس تصريح صحفي مساء السبت ، جاء فيه :

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نحمّل إدارة الرئيس بايدن المسؤولية مع الاحتلال المجرم عن جريمة مشفى كمال عدوان ونطالب بمحاسبة الاحتلال وقادته النازيين



إن التقارير الواردة وإفادات شهود العيان من داخل مستشفى كمال عدوان تؤكد قيام جيش الاحتلال الصهيوني بارتكاب مجزرة مروّعة داخله، تمثّلت بتجريف خيام النازحين في ساحة المستشفى بمن فيها من الجرحى والنازحين ما تسبب باستشهاد عدد من المواطنين لا يُعرف تعدادهم حتى اللحظة.



هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ارتكبها الجيش المجرم في كافة أنحاء قطاع غزة هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يرتكبها العدو الجبان عن سبق إصرار وترصد بهدف ترهيب شعبنا ودفعه للنزوح عن أرضه.



نحمّل إدارة الرئيس بايدن المسؤولية عن هذه المجازر، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية عن الإخفاق في توفير الحد الأدنى من الحماية لشعبنا، وتركه عرضةً لإجرام هذا الكيان الفاشي الذي يقتل المئات من أبناء شعبنا يومياً، دون حراك فعلي لوقف شلال الدم في غزة، والتي ستبقى صامدة، وشاهدة في نفس الوقت على إجرام الصهاينة وشلل المجتمع الدولي في حماية الإنسانية.