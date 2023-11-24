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شاهد.. المقاومة تنشر فيديو للإفراج عن الأسرى في غزة

الجمعة، 24-11-2023 09:59 م

قطر: استكمال لم شمل الدفعة الأولى من الأسرى المحررين مع عائلاتهم

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الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنه تم استكمال لم شمل الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مع عائلاتهم وفق اتفاق الهدنة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.اضافة اعلان


وأشار إلى أن شاحنات المساعدات دخلت غزة لإيصال الإمدادات الحيوية للفلسطينيين المحاصرين، وأن الدوحة تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتسهل تبادل المعلومات بين الطرفين والصليب الأحمر.

كما عبر عن أمله في أن تشهد الأيام القادمة "تتويج الجهود بتمديد الهدنة وصولا لوقف دائم لإطلاق النار".

 




 

 


 

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