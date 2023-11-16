هنية: نحن مستعدون لمعركة طويلة والعدو لن يسترد أسراه إلا بالثمن الذي تحدده المقاومة

الوكيل الإخباري - أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن المقاومة مستعدة لمعركة طويلة إذا أرادها العدو.

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وقال هنية في تصريحات، اليوم الخميس، إن المقاومة ستواصل الصمود والثبات ونحن نخوض صراعا استراتيجيا لن نكون فيه إلا منتصرين.

وأضاف أن الاحتلال سيدحر عن أرضنا ولن يحصد إلا المزيد من الفشل.

وأشار هنية إلى أن المقاومة ستسقط كل مخططات العدو ولن يحقق أهدافه أو استعادة أسراه إلا بالثمن الذي تحدده المقاومة.

ودعا إلى سرعة انعقاد اللجان المنبثقة عن القمة العربية الطارئة، لافتا إلى أن العدو الصهيوني يواصل تعطيل الإرادة الدولية.

كما أكد هنية على أهمية إجبار العدو على وقف عدوانه وفتح المعابر وإيصال الاحتياجات وإنهاء الحصار.