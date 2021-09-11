السبت 11-09-2021
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السبت، 11-09-2021 04:04 م

تعرف على وحدة مرعول التي تشارك في تقصي أثار الأسرى

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الوكيل الاخباري- كشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت،  عن مهام وحدة "مرعول" العسكرية التي تشارك في البحث عن الأسرى الفارين من سجن جلبوع، وهي وحدة قصاصي الأثر من قوات الاحتياط التابعة لجيش الاحتلال.

وقال الاحتلال: "إنّ تلك الوحدة كان لها الدور الأكبر في اعادة اعتقال 4 من أسرى جلبوع الذين انتزعوا حريتهم الاثنين الماضي، حيث ساعدت الوحدة في قيادة قوات الأمن التابعة للاحتلال إلى المكان الذي حددته لاختباء الاسيرين زكريا الزبيدي ومحمد العارضة.

واشارت، إلى أنّ تلك الوحدة مازالت تعمل على تتبع آثار الأسيرين المتبقيين وهما أيهم فؤاد نايف كمامجي (35 عاماً) ومناضل يعقوب عبد الجبار نفيعات (32 عاماً).

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المصدر: الخبر

 

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