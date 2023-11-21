تفاصيل جديدة حول الهدنة في غزة

الوكيل الاخباري - ذكرت قناة 7 العبرية عن مسؤول كبير في كيان الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أن هناك اتفاق وشيك بالفعل حول الهدنة في غزة وبعض الأمور الفنية يتم العمل عليها لإغلاق الاتفاق.



وقال المسؤول إنه ستكون هناك مرحلة ثانية لتمديد وقف إطلاق النار من أجل إطلاق سراح 50 محتجزا ليصل العدد الإجمالي إلى 100.



وافادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "إسرائيل" أعطت الضوء الأخضر لصفقة الاسرى وتنتظر رد حماس ، مؤكدة ان الاحتلال قبل الشروط التي وضعتها الحركة .



بدورها اكدت حركة حماس انه سيتم الإعلان عن تفاصيل اتفاق الهدنة والكشف عنها في الساعات المقبلة ، مشيرة ان الجانب القطري هو من سيعلن عن تفاصيل اتفاق الهدنة.

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