قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى القدس ومجمع الشفاء الطبي بغزة

الوكيل الاخباري - قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، ليل الأحد الاثنين، محيط مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، وكذلك محيط مستشفى القدس غرب غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وأفادت الوكالة، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف بعدة صواريخ محيط مجمع الشفاء الطبي، الذي يحتوي أكبر عدد من الجرحى والطواقم الطبية، وكذلك محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى للمرة الثانية.



وأضافت الوكالة أن الاحتلال يهدف إلى إحداث إرباك في المنظومة الصحية عبر التهديد المباشر للمستشفيات بالإخلاء والقصف، أو من خلال قصف مناطق قريبة.

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