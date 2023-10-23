فيديو - العدوان على أكثر من 320 موقعا في غزة الليلة الماضية

الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال أنه هاجم الليلة الماضية، أكثر من 320 هدفا في كل أنحاء قطاع غزة، مستهدفا "أنفاقا وعشرات مقرات العمليات والمجمعات العسكرية ونقاط المراقبة التي تستخدمها حماس".



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صباح اليوم الاثنين، إنه "واصل خلال اليوم الماضي مهاجمة البنى التحتية والأهداف العسكرية في قطاع غزة، ومن بين الأهداف التي تمت مهاجمتها بالتعاون مع جهاز الشاباك، أنفاق يتواجد فيها العشرات من عناصر حماس، ومقرات العمليات التي كان يختبئ فيها عناصر حماس وفصائل أخرى، والمجمعات العسكرية التي تستخدمها الحركة ونقاط المراقبة".

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