الإثنين 23-10-2023
الوكيل الاخباري

المتحدث باسم جيش الاحتلال يكشف عدد القتلى العسكريين والاسرى

إغلاق جزء من الطريق الملوكي بالكرك غداً للصيانة

مستعمرون يقتحمون "الأقصى"

40.2 سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم الاثنين

الشيكل يواصل الانهيار ويسجل ادنى مستوى منذ 9 سنوات

مباشر| البث الموحد في الأردن لجمع التبرعات لصالح الأشقاء في قطاع غزة

فيديو - العدوان على أكثر من 320 موقعا في غزة الليلة الماضية

هذا ما حلّ بالطفل محمد الذي اثار مواقع التواصل وهو يرتجف خوفاً من الاحداث - فيديو

لن يكون سهلاً.. 5 محاور للاجتياح وهذا اللغز الأكبر

يديعوت أحرونوت: أزمة ثقة بين نتنياهو وقيادة الجيش

عاجل

المتحدث باسم جيش الاحتلال يكشف عدد القتلى العسكريين والاسرى

الإثنين، 23-10-2023 09:47 ص

فيديو - العدوان على أكثر من 320 موقعا في غزة الليلة الماضية

ظ


الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال أنه هاجم الليلة الماضية، أكثر من 320 هدفا في كل أنحاء قطاع غزة، مستهدفا "أنفاقا وعشرات مقرات العمليات والمجمعات العسكرية ونقاط المراقبة التي تستخدمها حماس".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صباح اليوم الاثنين، إنه "واصل خلال اليوم الماضي مهاجمة البنى التحتية والأهداف العسكرية في قطاع غزة، ومن بين الأهداف التي تمت مهاجمتها بالتعاون مع جهاز الشاباك، أنفاق يتواجد فيها العشرات من عناصر حماس، ومقرات العمليات التي كان يختبئ فيها عناصر حماس وفصائل أخرى، والمجمعات العسكرية التي تستخدمها الحركة ونقاط المراقبة".

اضافة اعلان

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ة

المتحدث باسم جيش الاحتلال يكشف عدد القتلى العسكريين والاسرى

518658

الهلال الأحمر المصري: إدخال شاحنات اغاثية جديدة خلال الساعات المقبلة إلى غزة

اقصى

مستعمرون يقتحمون "الأقصى"

653615ef4c59b7376d2c8670

بن غفير يطالب بضم وزير إضافي إلى "حكومة الطوارئ"

653615ef4c59b7376d2c8670

"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تأجيل العملية البرية في غزة

55858

هذا ما حلّ بالطفل محمد الذي اثار مواقع التواصل وهو يرتجف خوفاً من الاحداث - فيديو

أخبار متعلقة
طططط

فيديو - صدمة طفل فلسطيني استيقظ على صوت القصف الإسرائيلي

26fbc4a3-53e4-48cb-9072-f23b5dfdae27

ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 370 شهيداً

قصف-عنيف-ومتواصل-على-بلدة-بيت-حانون

قصف عنيف ومتواصل على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

8

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 313 شهيدا و1990 جريحا (تحديث)

99

إصابة 5 جنود إسرائيليين خلال اقتحام طولكرم

ووو

إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال في رفح