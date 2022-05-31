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الثلاثاء، 31-05-2022 03:03 م

توضيح بشأن تسجيل إصابة بجدري القرود في فلسطين

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الوكيل الاخباري- قال الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وصحة الأسرة الفلسطيني كمال الشخرة، "إنه لا صحة لما تم نشره عن تسجيل حالة إصابة بجدري القرود في فلسطين".

وقال الشخرة، في تصريح سابق، إن الوزارة تتابع بشكل دوري ودائم أي مستجدات تتعلق بذلك"، منوها إلى أنها قامت بواجبها على أكمل وجه في مواجهة فيروس "كورونا"، ومرض "شلل الأطفال".

وأوضح أن تفشي جدري القرود سيكون أقل من كورونا، لأن الأعراض لهذا المرض تكون ظاهرة على الإنسان.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صرحت يوم أمس إنه لا داعي للخوف في الوقت الراهن من أن يتحول انتشار فيروس جدري القرود إلى جائحة، بعد تسجيل 400 حالة من هذا المرض خارج القارة الأفريقية.

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وفا

 




 

 


 

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