جسر جوي كويتي لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، الأحد، عن انطلاق عمليات كويتية عبر جسر جوي لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة.

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وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن العمليات الإغاثية تأتي "بأوامر من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وبتوجيهات مباشرة من ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وتعليمات من رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح".



وأكد وزير الخارجية الكويتي، أن "هذه المبادرة تأتي انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للشعب الفلسطيني وتخفيفا لما يتعرض له من آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم". سكاي نيوز

