جماهير نابلس تشيّع جثمان الشهيد كيال-فيديو

الوكيل الإخباري-شيعت جماهير محافظة نابلس، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد جميل محمد كيّال (31 عاما)، في مراسم عسكرية مهيبة.

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وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، بمشاركة المحافظ إبراهيم رمضان، وممثلين عن الفعاليات الوطنية والرسمية، وصولا إلى ميدان الشهداء، وأدى المشاركون الصلاة على الجنازة، قبل أن يلقى نظرة الوداع الأخيرة بمنزل عائلته في البلدة القديمة، ويوارى الثرى في المقبرة الشرقية.



وكان الشهيد كيال، أصيب بالرصاص الحي بمنطقة الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة رأس العين في المدينة منتصف الليلة الماضية، ونقل إلى مستشفى نابلس التخصصي حيث أصيب بجروح خطيرة، وأعلن الأطباء عن استشهاده لاحقا.



وفا

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