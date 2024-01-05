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جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تواصل استلام شاحنات المساعدات

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حصيلة جديدة للشهداء والمصابين في غزة

الجمعة، 05-01-2024 01:08 م

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تواصل استلام شاحنات المساعدات

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الوكيل الإخباري- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها استلمت 5283 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح مع مصر منذ تاريخ 12 / 10 /2023 وحتى نهاية العام الماضي.

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وأشارت الجمعية في بيان صحفي صدر اليوم، إلى أن الشاحنات تحتوي على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.


وبينت أن إجمالي حصة الجمعية من الشاحنات بلغت 3503 شاحنة، فيما تم تسليم 1780 شاحنة لصالح الأونروا وجهات أخرى ذات العلاقة.


ونوهت أن طواقم الهلال تواصل استلام المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح بالتنسيق مع منظمة الأونروا، ويتم تسليم المساعدات لوزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات المعنية لتقوم بدورها بالتوزيع على المستفيدين.


وقالت إن الهلال الأحمر الفلسطيني سلمت خلال الفترة المذكورة ما نسبته 65.7% من حصته من الشاحنات الغذائية والإغاثية لوزارة الشؤون الاجتماعية وحوالي 20% للأونروا ومؤسسات أخرى، أما بالنسبة للمساعدات الطبية والأدوية فقد سلّمت الجمعية حوالي 61% من المساعدات الطبية لوزارة الصحة و 5.5% للأونروا و25% لمستشفيات المجتمع المحلي والخاصة.


 




 

 


 

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