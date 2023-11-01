جيش الاحتلال بعد ارتفاع عدد القتلى العسكريين الى 326 : خسائرنا في غزة مؤلمة

الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، ارتفاع عدد القتلى العسكريين إلى 326 منذ بداية عملية "طوفان الأقصى".

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وقال هاغاري خلال مؤتمر صحفي: "لقد ابلغنا عائلات 326 جندياً بوفاة أبنائهم، وأولويتنا الآن هي إعادة 'المختطفين' في غزة البالغ عددهم 240 إلى عائلاتهم".



وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال : "خسائرنا خلال القتال في غزة مؤلمة وسنفعل ما بوسعنا لتأمين قواتنا"

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى التعاون بين جميع أجهزة الاستخبارات العسكرية للعمل على إعادة المختطفين في غزة.



وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن القوات الاسرائيلية نجحت في صد تهديد صاروخي خلال الليلة الماضية قبل وصوله إلى إيلات.





